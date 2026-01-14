Мужчину застали на кладбище с трупами детей и черепами в сумке

В США задержали жителя штата Пенсильвания, которого подозревают в систематическом разграблении кладбищ и похищении человеческих останков. О случившемся сообщает телеканал Sky News.

Речь идет о 34-летнем Джонатане. Его задержали на кладбище в пригороде Филадельфии. Во время проверки у мужчины обнаружили сумку, в которой находились мумифицированные тела двоих детей, три человеческих черепа и кости.

После ареста полиция провела обыск в складском помещении, которое арендовал подозреваемый. Там следователи нашли десятки костей, мумифицированные части тел и разлагающиеся туловища. По словам окружного прокурора, останки находились в разном состоянии: часть была подвешена, другие — собраны из фрагментов, а черепа расставлены на полках.

Задержание стало результатом длительного расследования серии взломов на кладбище Маунт-Мориа. Следствие установило, что мужчина вскрывал склепы, некоторые из которых были построены более ста лет назад. Он разбивал усыпальницы и проникал внутрь, чтобы похищать человеческие останки и предметы, находившиеся в захоронениях.

Помимо костей и частей тел, у подозреваемого изъяли украшения, найденные среди останков, а также медицинские устройства. В частности, полицейские обнаружили кардиостимулятор, который все еще был прикреплен к части человеческого тела.

Правоохранительные органы пока не смогли установить мотивы действий Джонатана. Следствие не исключает, что речь могла идти как о личной мании, так и о попытках коллекционирования или незаконного оборота человеческих останков.

Мужчине предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям. Его подозревают в кражах, надругательстве над телами умерших, разрушении надгробий и осквернении общественно почитаемого объекта. По данным следствия, подозреваемый уже признался в похищении останков как минимум 30 человек.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает точное число поврежденных захоронений, личности погибших и возможную причастность задержанного к другим подобным преступлениям.

