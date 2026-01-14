«Это запределье»: Мария Захарова о стремлении Каллас к перевороту в Иране

|
Сергей Добровинский
Ранее глава ЕД заявила о поддержке «мирных протестующих» в ИРИ.

Что Захарова сказала о заявлении Каллас про протест в Иране

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Мария Захарова: слова Каллас о перевороте в Иране являются «запредельем»

Заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о смене режима в Исламской республике Иран является «запредельем». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее Каллас заявила, что Брюссель «продолжит поддерживать гражданское общество в ИРИ». Глава дипведомства ЕС заявила, что режим Али Хаменеи может «оказаться очень живучим» и пригрозила вводить новые рестрикции в отношении тех, кто применяет силовые методы против «мирных митингующих».

Спикер МИД РФ отметила, что слова лидера евродипломатии — цинизм, «неприкрытая лобовая атака» и поддержка антиправительственных действий, а подобная риторика объясняет, для чего люди вроде Каллас назначаются на посты политструктур НАТО и ЕС. Также она отметила, что дипломатам еврозоны следовало бы внимательнее заниматься вопросом будущего Гренландии, а не использовать Иран для «отвода глаз» населения Европы от того факта, что у них собираются без референдума забрать остров.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные СМИ стали как по указке распространять информацию о количестве погибших демонстрантов в ИРИ.

