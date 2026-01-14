Продажи китайских машин в России снизились на 38% за 2025 год

В 2025 году в России на 38% снизились продажи китайских машин. Всего на рынке сбыли 489 тысяч таких машин. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

При этом реализация автомобилей, собранных в России, в 2025 году прибавила 8%. В стране за год продали 701,7 тысяч новых авто отечественного производства — общая доля российских машин на рынке увеличилась до 52,9%.

В частности, закрепились позиции белорусского бренда Belgee и российского Tenet. При этом среди марок, завозимых в Россию через альтернативный импорт, в топ-15 попал только бренд Toyota — его продажи за год выросли на 40%, составив 29,1 тысячу экземпляров.

Кроме того, местная сборка из сохранившихся комплектующих Hyundai и Kia позволила российскому бренду Solaris реализовать в 2,3 раза больше машин, чем в 2024 году, и занять восьмое место по объему продаж. В целом в мировой статистике по итогам 2025 года российский авторынок уступил две позиции Италии и Мексике, спустившись на 13-е место.

Ранее 5-tv.ru писал, что компания Ford подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в России.

