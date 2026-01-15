Стоматолог назвала меры экстренной самопомощи при выбитом зубе

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 35 0

Врач дала россиянам рекомендации, которые в первые минуты после травмы могут помочь.

Что делать, если выбил зуб

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоматолог Кузуб: сохранить выбитый зуб можно при правильных действиях

Шансы сохранить выбитый зуб значительно повышаются, если правильно действовать в первые же минуты после травмы. Об этом Lenta.ru сообщила врач-стоматолог Яна Кузуб.

Первым делом, по словам врача, нужно убедиться в отсутствии угрожающих жизни травм: сильного кровотечения, перелома челюсти или признаков сотрясения мозга. Если их нет, можно переходить к спасению зуба.

Нужно найти сам зуб и брать его только за коронку (видимую часть), не касаясь корня, чтобы не повредить живые клетки.

Если зуб загрязнился, нужно аккуратно прополоскать его чуть теплой водой, физраствором или даже собственной слюной в течение трех-пяти секунд, тереть зуб не надо.

По возможности нужно вернуть зуб в лунку, ориентируясь на положение соседних зубов, и слегка прикусить чистую салфетку для фиксации.

«Нахождение зуба в естественной среде многократно увеличивает шансы сохранить его жизнеспособность», — подчеркнула Кузуб.

Если вставить зуб обратно не удается, его нужно поместить в холодное молоко или физраствор и срочно ехать к врачу. Критически важно попасть к стоматологу в течение 60 минут после травмы, иначе шансы на успешное приживление резко снижаются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как минимизировать риски на приеме у косметолога.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:05
Мужчина погиб под завалами снега на Камчатке
1:47
Опубликован список самых опасных перекрестков России
1:27
Стоматолог назвала меры экстренной самопомощи при выбитом зубе
1:07
Тихий омут: прогноз геомагнитной обстановки на 15 января 2026 года
0:44
Пермячка полгода живет в квартире с самкой богомола
0:22
США готовы потратить 700 миллиардов долларов на Гренландию

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
После катастрофы: как древнее вымирание запустило эволюцию всех рыб
«Определит суд»: что делать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026