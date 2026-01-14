Хуснуллин: планы по дорожному строительству в России перевыполнены в 2025 году

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, в ходе которой обсудил итоги 2025 года в сфере строительства и дорожного хозяйства. Про содержание беседы сообщили в Telegram-канале Кремля.

Хуснуллин доложил главе государства, что объем введенной в эксплуатацию недвижимости по итогам 2025 года оказался на уровне предыдущего года. По его словам, все целевые показатели достигли в полном объеме.

Владимир Путин поздравил всех специалистов отрасли — от инженеров и рабочих до организаторов производственных процессов — с достигнутыми итогами.

Отдельное внимание на встрече уделили дорожному строительству. Вице-премьер сообщил, что планы по этому направлению перевыполнили: в ряде случаев работы завершены с опережением и фактически вошли в программу 2026 года. В южных регионах перевыполнение показателей достигало 20%.

Президент, в свою очередь, отметил вклад дорожных строителей и также адресовал им слова благодарности за проделанную работу.

Кроме того, Хуснуллин сообщил о значительном снижении смертности в рамках реализации профильной программы: за пять лет показатель уменьшился на четверть. В планах до 2030 года — добиться его дополнительного сокращения еще в полтора раза.

Путин подчеркнул, что такие результаты стали возможны в том числе благодаря слаженной работе правоохранительных органов и дорожно-патрульной службы. Российский лидер высоко оценил их вклад.

До этого, 25 декабря, Марат Хуснуллин сообщал, что по итогам 2025 года объем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в России увеличился на 14% по сравнению с 2024 годом и достиг 28 тысяч километров. На опережающее финансирование дорожных проектов направили 201 миллиард рублей.

