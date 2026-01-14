«Мне повезло любить тебя»: Лолита о смерти Игоря Золотовицкого

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 30 0

Певица и актер вместе снимались в сериале «Актрисы».

Лолита о Золотовицком

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лолита об Игоре Золотовицком: мне повезло любить тебя в кадре

Певица Лолита Милявская выразила слова соболезнования семье народного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого и назвала его «человеком, который не сочетался со словом „плохое настроение“». Об этом артистка написала в социальных сетях.

«Мне повезло любить тебя в кадре в „Актрисах“, как партнера, умного и тонкого актера. Ты смешил меня между дублями», — поделилась певица.

Милявская написала, что была знакома с Золотовицким 30 лет.

«Много чего было. Было… Только веселого! Только яркого!» — добавила Лолита.

Актер и певица вместе снимались в сериале «Актрисы»: кадрами из совместных эпизодов Лолита поделилась в своем профиле.

Игорь Золотовицкий скончался на 65-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он возглавлял Школу-студию МХАТ с 2013 года и совмещал руководство учебным заведением с преподавательской и актерской деятельностью.

Золотовицкий оставался одной из ключевых фигур российской театральной сцены на протяжении многих лет, пользовался неизменным уважением профессионального сообщества и внес значительный вклад в развитие театрального образования в России.

Ранее 5-tv.ru писал, почему лечение могло не спасти Игоря Золотовицкого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:07
Десять тонн кокаина обнаружили на судне у Канарских островов
17:00
Без него стало тише: коллеги вспоминают Алана Рикмана в годовщину его смерти
16:54
«Мне повезло любить тебя»: Лолита о смерти Игоря Золотовицкого
16:45
Терпение лопнуло: мужчина задушил жену из-за восьми лет отказов в интимной близости
16:38
«Определит суд»: что делать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме
16:30
Смертельный инстинкт: бульдог загрыз хозяина и остался сидеть с его телом

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Юбилей не по плану: Долина перенесла концерт с февраля на ноябрь
Его жизнь могла оборваться еще в детстве: сложная судьба Игоря Золотовицкого
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026