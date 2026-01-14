Европарламент пригрозил заморозкой торгового соглашения с США

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

Это происходит на фоне угроз Трампа аннексировать Гренландию.

Европарламент грозит заморозкой торгового договора с США

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутаты Европейского парламента хотят приостановить ратификацию нового торгового соглашения с США из-за невыполнения Белым домом его условий, а также угроз в адрес Гренландии. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Если мы одобрим сделку, которую Трамп считает личной победой и выдвигает претензии на Гренландию, это будет легко воспринято как вознаграждение его и его действий», — говорится в письме, подготовленном датским депутатом Пером Клаусеном.

В июле 2025 года Евросоюз и США подписали торговое соглашение и установили пошлины в 15% практически на весь экспорт из Европы в Штаты.

Евросоюз в свою очередь должен был закупать энергоносители на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов долларов в американскую экономику.

В материале агентства утверждается, что спустя три недели после подписания документа Штаты единолично повысили пошлины на сталь и алюминий с 15 до 20%. Этот шаг нарушил договоренности сторон, которые должны были обсуждать этот вопрос и постепенно снижать пошлины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дания перебросила в Гренландию солдат и военную технику. Самолет Challenger, находящийся в ведении датского Минобороны, приземлился в начале недели в Нууке. При этом журналистам пока не удалось установить, связан ли этот  рейс напрямую с переброской передового отряда. Командование вооруженных сил Дании воздержалось от комментариев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:40
Миллиарды для Киева: ЕП утвердил кредит на 90 миллиардов евро Украине
18:35
«Я хочу сама»: Цымбалюк-Романовская о воспитании дочери
18:26
США приостановили выдачу виз гражданам 75 государств
18:18
Европарламент пригрозил заморозкой торгового соглашения с США
18:15
Суд продлил арест балашихинскому отравителю Миссюре
18:09
«Копила с 16 лет»: актриса Ника Здорик об изменениях в жизни

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Юбилей не по плану: Долина перенесла концерт с февраля на ноябрь
Его жизнь могла оборваться еще в детстве: сложная судьба Игоря Золотовицкого
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026