Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда в связи с крушением поезда

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа в связи с крушением поезда в провинции Накхонратчасима. Письмо российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима», — говорится в тексте.

Также Путин попросил передать родным и близким погибших слова искреннего сочувствия и поддержки. Президент России пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Пассажирский поезд следовал из Бангкока в город Убон Ратчатхани. По дороге он врезался в упавший на рельсы строительный кран. После этого поезд сошел с рельсов, начался пожар. Как сообщал тайский телеканал Thai PBS, погибли до 32 человек. Еще 64 человека числятся пострадавшими, а трое пропали без вести.

