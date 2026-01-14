Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда в связи с крушением поезда

Евгения Алешина
Также российский лидер в своем послании попросил передать родным и близким погибших слова искреннего сочувствия и поддержки.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа в связи с крушением поезда в провинции Накхонратчасима. Письмо российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима», — говорится в тексте.

Также Путин попросил передать родным и близким погибших слова искреннего сочувствия и поддержки. Президент России пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Пассажирский поезд следовал из Бангкока в город Убон Ратчатхани. По дороге он врезался в упавший на рельсы строительный кран. После этого поезд сошел с рельсов, начался пожар. Как сообщал тайский телеканал Thai PBS, погибли до 32 человек. Еще 64 человека числятся пострадавшими, а трое пропали без вести.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянка 2008 года рождения погибла в аварии с катером на Пхукете. Еще 23 гражданина России пострадали.

