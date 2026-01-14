Минкультуры сменило директоров Третьяковской галереи и Пушкинского музея

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Объекты культурного притяжения продолжат развиваться под руководством профессиональных лидеров.

Кто руководит Третьяковской галереей и Пушкинским музеем

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ольгу Галактионову назначили генеральным директором Государственной Третьяковской галереи. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в мессенджере MAX.

Галактионова руководила ГМИИ имени Пушкина с января 2025 года, а до этого занимала пост директора РОСИЗО. За время ее работы реализовали масштабные выставочные проекты, среди которых экспозиции, посвященные творческому коллективу советских художников-графиков и живописцев «Кукрыниксы» и художнику Павлу Филонову, проект «Бессмертие подвига», а также выставку «ДК СССР», удостоенная первой Национальной премии в сфере музейного дела имени Дмитрия Лихачева, отметила министр.

До этого Третьяковскую галерею возглавляла культурный деятель Елена Проничева. Она приняла решение оставить должность по собственной инициативе. В период ее руководства галерея провела десятки заметных выставок и открыла новые музейные пространства не только в Москве, но также в Самаре и Калининграде.

При этом Проничева стала новым руководителем Пушкинского музея. Любимова выразила благодарность Елене Проничевой за проделанную работу и вклад в развитие Третьяковской галереи. Она отметила значимость реализованных при ней проектов и расширение географии музейных площадок.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Любимова рассказала о внедрении искусственного интеллекта в культуру.

