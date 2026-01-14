Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 38 0

В ходе беседы лидеры обменялись мнениями по актуальной международной проблематике. Особое внимание уделили ситуации вокруг Венесуэлы.

Владимир Путин поговорил по телефону с Лулой да Силва

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

В ходе беседы лидеры двух государств обменялись мнениями по актуальной международной проблематике. Особое внимание уделили ситуации вокруг Венесуэлы.

«Подчеркнуто совпадение принципиальных подходов России и Бразилии в том, что касается обеспечения государственного суверенитета и национальных интересов Боливарианской республики», — сообщили в Кремле.

Президенты России и Бразилии условились продолжить координацию усилий в интересах деэскалации обстановки в латиноамериканском и других регионах мира. Координация будет вестись, в том числе, в рамках ООН, а также по линии БРИКС.

Кроме того, в контексте будущего заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня Путин и да Силва обсудили ряд вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах. Заседание запланировали на февраль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда в связи с крушением поезда. Также российский лидер в своем послании попросил передать родным и близким погибших слова искреннего сочувствия и поддержки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:10
В МИД вызвали временную поверенную в делах Великобритании в России
20:04
На Кипре нашли тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера
19:52
«Названный сын»: Илья Гуров о сходстве с Дмитрием Маликовым
19:44
Минкультуры сменило директоров Третьяковской галереи и Пушкинского музея
19:38
Игоря Золотовицкого планируют похоронить на Троекуровском кладбище
19:36
«Семья — это мой выбор»: Александр Метелкин о жизненных приоритетах

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Его жизнь могла оборваться еще в детстве: сложная судьба Игоря Золотовицкого
«Это вопрос жизни и смерти»: как минимизировать риски на приеме у косметолога
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026