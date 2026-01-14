Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

В ходе беседы лидеры двух государств обменялись мнениями по актуальной международной проблематике. Особое внимание уделили ситуации вокруг Венесуэлы.

«Подчеркнуто совпадение принципиальных подходов России и Бразилии в том, что касается обеспечения государственного суверенитета и национальных интересов Боливарианской республики», — сообщили в Кремле.

Президенты России и Бразилии условились продолжить координацию усилий в интересах деэскалации обстановки в латиноамериканском и других регионах мира. Координация будет вестись, в том числе, в рамках ООН, а также по линии БРИКС.

Кроме того, в контексте будущего заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня Путин и да Силва обсудили ряд вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах. Заседание запланировали на февраль.

