Собянин: открыт прием заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства

В столице стартовал конкурсный отбор на соискание премии для талантливой молодежи в области культуры и искусства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«В этом году конкурс проходит по 34 номинациям — от музыкального и изобразительного искусства до театра и хореографии. Всего будет вручено 103 премии, включая Гран-при в размере 150 тысяч рублей», — написал градоначальник.

Важным нововведением 2026 года стало расширение круга участников. Теперь подать заявку могут учащиеся всех московских образовательных организаций в сфере культуры и искусства — как федеральных, так и частных. Ранее участие было ограничено учреждениями, подведомственными городскому Департаменту культуры.

По словам Собянина, с 2015 года конкурс стал одним из ключевых событий в творческом образовании столицы и помог раскрыться сотням юных артистов. Прием заявок уже начался и продлится до установленного организаторами срока.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сервис «Моспитомец» помогает животным обрести новый дом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.