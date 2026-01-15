Дети вне кадра: какими выросли наследники Елены Валюшкиной и Александра Яцко

Наследники актеров Валюшкиной и Яцко не пошли по стопам родителей

Для миллионов зрителей заслуженная артистка РФ Елена Валюшкина остается прежде всего харизматичной Зоей Михайловной из «Универа». Однако задолго до этого образа актриса стала любимицей публики благодаря роли наивной и трогательной Маши в фильме «Формула любви». Именно тогда, в 1980-е, к ней пришла настоящая всесоюзная известность. За пределами экрана ее судьба складывалась куда сложнее и драматичнее, чем у экранных героинь.

Любовь, которая не всегда приносила покой

В молодости Валюшкина никогда не была обделена вниманием. Среди ее поклонников оказывались яркие и известные мужчины, в том числе Александр Домогаров и Кирилл Козаков. Тем неожиданнее для окружающих стал ее выбор — первым мужем актрисы оказался не артист, а режиссер и педагог Леонид Фомин. Этот союз оказался непростым: разница в возрасте, сложный характер супруга, болезненная ревность и отсутствие детей стали серьезными испытаниями. Тем не менее брак продлился 11 лет.

Позже Елена решилась на резкий жизненный поворот — ушла к другому режиссеру, Никите. Ради этих отношений она пожертвовала привычным комфортом и даже переехала в общежитие ВГИКа. Но и здесь счастье оказалось недолгим: проблемы с алкоголем, эмоциональные срывы и бесконечные попытки «спасти» близкого человека истощили актрису. Эти отношения тоже закончились разрывом.

Союз, подаривший семью

Настоящей опорой для Валюшкиной стал Александр Яцко — коллега по театру. Их сблизила совместная работа над спектаклем «Внезапно прошлым летом», где они играли врача и пациентку. Профессиональное партнерство постепенно переросло в глубокое чувство, и в 1994 году они стали мужем и женой.

Путь к родительству оказался долгим и тяжелым. Диагноз «бесплодие», операции, лечение и попытки ЭКО казались бесконечными. Когда надежда почти угасла, Валюшкина неожиданно узнала о беременности. Позже актриса вспоминала, что их свадьба была самой простой: без торжеств и нарядов, буквально между гастролями, в джинсах и без свидетелей. Со временем она поняла, что именно в этом и была ее ценность.

Беременности и роды дались ей непросто, но 23 января 1997 года в семье появился сын Василий. А спустя шесть лет родилась дочь Мария. Казалось, все испытания только укрепили союз, однако спустя почти двадцать лет совместной жизни брак дал трещину. В 2014 году Валюшкина и Яцко развелись. Позже актриса призналась, что причиной стала измена.

Жизнь после развода

После расставания Елена сознательно закрыла личную жизнь от публики. Опыт двух сложных браков сделал ее осторожной. Позже в ее жизни появился Андрей — финансист, с которым она познакомилась через друзей. По словам актрисы, дети приняли его спокойно и без конфликтов.

Путь детей вне сцены

Сегодня Василию 28 лет. Он получил образование в Кембридже, а затем окончил МАРХИ, выбрав профессию архитектора. Сейчас он работает в архитектурном бюро и строит карьеру вдали от публичности.

Несколько лет назад стало известно, что Василий женился. Торжество было предельно скромным — без банкета и традиционных церемоний, лишь официальная регистрация. Его избранницей стала художница Александра Булгакова. Валюшкина не скрывает теплого отношения к невестке, отмечая ее ум, воспитанность и талант, а также хорошие отношения между семьями.

Творчество в другом формате

Марии сейчас 23 года. Как и брат, она не пошла по актерским стопам родителей. С детства у нее проявлялся художественный вкус, и со временем она выбрала дизайн. Мария окончила ВШЭ по этому направлению и всерьез рассматривает карьеру художника.

После развода родителей дети жили раздельно: Василий переехал к отцу, Мария осталась с матерью. Несмотря на это, брат и сестра сохранили теплую и близкую связь.

Семья как главная ценность

Во внешности Марии многие замечают поразительное сходство с Валюшкиной в молодости — та же улыбка и выразительный взгляд.

Елена Валюшкина откровенно говорит о своем подходе к воспитанию: она убеждена, что родительство и дружба — разные роли. Актриса старается уважать выбор детей и не навязывать советы, хотя признается, что иногда не может удержаться от подсказок.

Сегодня сын и дочь — ее главная радость и одновременно главная тревога. Для нее важно, чтобы они нашли дело по душе и чувствовали себя реализованными. Василий уже состоялся как архитектор, Мария делает первые шаги в дизайне. Валюшкина мечтает лишь о том, чтобы их профессия приносила не только доход, но и настоящее удовольствие — так же, как когда-то ее собственная работа.

