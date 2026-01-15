Велокурьеров Москвы проверят на соблюдение ПДД

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 29 0

Инспекция ГАИ пройдет с 16 по 18 января.

Соблюдают ли курьеры в Москве правила дорожного движения

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

С 16 по 18 января в столице состоится мероприятие «Велокурьер». Оно направлено на профилактику правонарушений среди доставщиков еды и других товаров, использующих индивидуальные средства мобильности. Об этом сообщили в Telegram-канале московской ГАИ.

Проводимая инспекторами профилактика призвана напомнить велокурьерам о необходимой внимательности на улицах, а также об уважении к другим участникам движения, в частности, к пешеходам при передвижении по тротуарам.

Кроме того, работникам сервисов доставки напоминают об использовании защитной спецодежды и специальной экипировки со светоотражателями. Отдельной темой инспекции стало знание и соблюдение символов на придорожных знаках, а также умение различать условные сигналы светофора.

В ГАИ отметили что рейды проводятся регулярно, так как это обязательное условие поддержания порядка на дорогах и предотвращения аварий. Прошлый раз мероприятие проводилось 15–16 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что курьер сбил ребенка во дворе Новосибирска. Мальчик остался жив, однако его госпитализировали с травмой головы. Сотрудник службы доставки не стал сбавлять скорость около детской площадки, влетев в мальчика, ехавшего на самокате.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

