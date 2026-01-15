СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 44 0

Удар по самолету нанесли с применением американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Чем завершилось расследование атаки на Ил 76

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела, связанного с приказом сбить военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились пленные боевики ВСУ. Об этом сообщили в ведомстве.

В СК уточнили, что фигурантом дела является командир 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман*, который заочно привлечен к ответственности по обвинению в совершении террористического акта.

В ходе следствия установили, что удар по самолету нанесли с применением американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Дзямана объявили в международный розыск.

Катастрофа Ил-76 произошла 24 января 2024 года на территории Белгородской области. Самолет перевозил шестерых членов экипажа, 65 украинских пленных боевиков, направлявшихся на обмен, а также трех российских военнослужащих, которые осуществляли сопровождение. В результате крушения никто не выжил.

Ранее, писал 5-tv.ru, командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному сроку за приказ сбить Ил-76.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
Российская армия поразила украинские военно-промышленные объекты в 162 районах
14:22
Стали известны причины задержания директора нацпарка «Куршская коса»
14:17
Лекарство от здоровья: чем опасны капли для глаз с маркетплейсов
14:12
«Все списывали на инфекцию»: бывшие пациентки о новокузнецком роддоме
14:06
«Ситуация под контролем»: главврач высказался о проверке в новокузнецкой больнице
14:01
Песков оценил заявление Трампа о затягивании конфликта Зеленским

Сейчас читают

Новая схема? Пустые залы Ларисы Долиной могут заполнять с помощью массовки
Театр как судьба: каким запомнят Игоря Золотовицкого близкие, ученики и сцена
«Ничему не удивлюсь»: Катя Лель верит, что Ваня Дмитриенко — реинкарнация Есенина
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026