«Вызывает тревогу»: какие темы нельзя обсуждать с детьми

Терапевт Калашникова: с детьми нельзя говорить о насилии и преступлениях

С детьми или в их присутствии нельзя говорить о насилии и преступлениях. Об этом 5-tv.ru рассказала поведенческий терапевт и профессиональный коуч Елена Калашникова.

По словам эксперта, юное поколение воспринимает такие темы подчеркнуто остро и болезненно. Жестокие, трагические события, кризисные политические сюжеты усиливают тревогу, ощущение небезопасности и незащищенности у ребенка.

«Если ребенок услышал что-то от вас или в новостях, постарайтесь сократить информацию до простых сухих фактов и переключить внимание на что-то более детское», — советует Калашникова.

Терапевт также отметила, что в обсуждении подробностей негативных явлений нет никакого конструктивного смысла, они лишь напрасно наносят вред детской психике.

Разговоры о геополитических и религиозных конфликтах и так звучат в общественном инфополе очень часто, при этом для детского восприятия они слишком сложны и недоступны. Обсуждение подобных вещей приводит к возникновению путаницы и страха, особенно если проходит с эмоциональной окраской в негатив и враждебность.

