Foreign Poliсу: странам ЕС пора объединяться против США, а не против России

Foreign Policy: странам ЕС пора объединяться против США, а не против России

Влиятельное американское издание Foreign Policy опубликовало провокационную статью, автор которой призывает Европу к радикальному пересмотру внешнеполитического курса. Об этом сообщает сам журнал в материале обозревателя Говарда Френча.

По мнению Френча, главной угрозой для европейских стран давно являются не Россия и Китай, а Соединенные Штаты. Агрессивная и непредсказуемая политика администрации Дональда Трампа, включая недавние действия в Венесуэле, угрозы в адрес Ирана и претензии на Гренландию, вынуждают мир искать новые способы защиты.

«Сегодня скорее Китай, чем США выступает в качестве глобальной державы, поддерживающей статус-кво», — пишет автор.

Он развивает метафору стратега Эдварда Люттвака о «переполненном лифте», где тучный «господин Америка» начал вести себя агрессивно, прижимая других пассажиров к стенам.

Френч утверждает, что единственный выход для Европы — объединиться против Вашингтона.

Ярким примером такой «подстраховки» он называет недавнее торговое соглашение ЕС с Южной Америкой. Аналогично Саудовская Аравия, несмотря на тесные связи с Трампом, ведет переговоры о покупке китайских истребителей, что свидетельствует о растущем недоверии к США.

Автор приходит к выводу, что нынешний курс Белого дома ослабляет традиционные альянсы и в долгосрочной перспективе может подорвать лидерство США, толкнув мир к формированию новых коалиций без американского участия.

