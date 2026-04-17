Лавров: эскалация на Ближнем Востоке повлияла на безопасность в Евразии
Нынешняя ситуация — повод переосмыслить общие тенденции на континенте.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru
Тему конфликта на Ближнем Востоке сегодня обсуждали в Москве. Как заявил глава нашего МИДа на встрече с коллегами по СНГ, военная операция США и Израиля против Ирана кардинально повлияла на безопасность всей Евразии. Эскалацию напряженности в ближневосточном регионе он назвал беспрецедентной.
«Кризис, который был создан в районе Персидского залива и охватил весь Ближний Восток, коренным образом меняет общие тенденции на Евразийском континенте.
Все это, конечно, предстоит переосмысливать, развивая нашу общую концепцию обеспечения развития Большого Евразийского партнерства с участием СНГ, ШОС, АСЕАН и других интеграционных объединений», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее, говоря о Европе, Лавров отметил, что если она «слезет с российской нефтегазовой иглы», то может «попасть на осиновый кол энергетического вида другой великой державы», которая уже активно его затачивает.
- 17 апр
- Трамп: Иран согласился больше никогда не перекрывать Ормузский пролив
- 17 апр
- Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов
- 17 апр
- «Громко предупредил»: Трамп сорвал голос во время переговоров с Ираном
- 16 апр
- США начинают масштабное экономическое давление на Иран
- 16 апр
- Энергетическая удавка: как война на Ближнем Востоке нанесла непоправимый удар мировой экономике
- 15 апр
- «Проходить небезопасно»: капитан танкера о ситуации в Ормузском проливе
- 15 апр
- Передумал: Трамп объявил Ормузский пролив открытым для всех судов
- 15 апр
- Прорвал блокаду? Иранский супертанкер опозорил США
- 15 апр
- «Ормузский запор»: как пролив оказался под двойной блокадой
- 14 апр
- «Известия» единственные из российских СМИ показали обстановку в Ормузском проливе после начала блокады
75%
