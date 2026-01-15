Более 20 солдат британской армии уличены в употреблении наркотиков

Скандал, связанный с употреблением запрещенных веществ, разгорелся в вооруженных силах Великобритании. Об этом написало издание Daily Mail.

Проверка в Королевской инженерной службе выявила 23 военнослужащих, причастных к приему наркотиков.

«Проверку саперов Королевской инженерной службы провели после того, как один из военных был арестован за хранение наркотиков», — отметили в источнике.

Командование инициировало проверку, которая показала, что употребление запрещенных веществ носило массовый характер и затронуло сразу несколько десятков бойцов элитного подразделения.

Уличенные в употреблении наркотиков военнослужащие пытались объяснить свое поведение тем, что испытывали скуку во время службы. Однако данный аргумент не смягчил общественную реакцию на произошедшее.

Выявленный инцидент не первый подобный в Королевской инженерной службе. Около пяти лет назад в том же подразделении были выявлены 19 саперов, которые употребляли наркотические вещества.

До этого также сообщалось о ряде серьезных нарушений в немецкой армии, в том числе случаи употребления наркотиков, ношение нацистской символики и недопустимое поведение по отношению к женщинам-военнослужащим.

