«Не смогли»: как Дания провалила переговоры с США по Гренландии

Несмотря на попытку, Евросоюзу не удалось убедить президента США Дональда Трампа отказаться от острова. В этом признался глава МИД Дании. Встреча с американцами состоялась накануне, но соглашения так и не достигли. Копенгаген уже прислал в Гренландию военное подкрепление. Направить свои войска готовы еще несколько стран. Что стоит на кону, расскажет корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Опять неладно что-то в датском королевстве. Не заладилось, как только североевропейский политический десант высадился в Вашингтоне. Пришлось идти пешком от парковки к Белому дому, их машину на территорию почему-то не пропустили. Несколько часов в компании американского госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса — Трампа так и не дождались. Как и хотя бы минимальных уступок.

«Мы не смогли. Но, честно говоря, я и не верил, что это возможно. Мы не смогли изменить американскую позицию. Очевидно, что у президента есть такое желание — „завладеть“ Гренландией. Мы очень ясно дали понять, что это не в интересах королевства», — сказал глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Как все прошло — видно по лицу гренландской министра иностранных дел. Которая, кстати, начинала карьеру в качестве учительницы в школе для неблагополучных мальчиков. Но миссия найти подход к этому «трудному подростку» действительно невыполнима.

«Я не могу полагаться на то, что Дания сможет самостоятельно себя защитить. Они говорили, что усилили военное присутствие, добавив дополнительную упряжку с собаками — и говорили об этом вполне серьезно. В прошлом месяце они добавили вторую упряжку с собаками», — заявил президент США Дональд Трамп.

Троллинг в исполнении Трампа максимально созвучен общей абсурдности всей ситуации. Что ни день, то пост-издевка в соцсетях.

Направо пойдешь — идентичность потеряешь, налево пойдешь — на Красную площадь попадешь. Гренландцам ясно одно: с таким уровнем переговорщиков хорошо хоть получилось избежать публичного позора.

«Мы боялись, что эти переговоры могут превратиться в нечто вроде встречи с Зеленским. Поэтому я рад, что все прошло без прессы, потому что это могло бы закончиться новым обострением», — поделился житель Нукка Петер Йенсен.

А европейский истеблишмент уже подсуетился и выпустил на сцену новую страшилку. Если Трамп отнимет Гренландию, то Москва тут же нападет на Шпицберген. В общем, русские и тут виноваты.

«НАТО должна защищать и оборонять Гренландию в той же мере, что и каждый миллиметр территории НАТО. И эта гарантия безопасности — лучшее средство против угрозы со стороны Китая или России в Арктике. Дорогие жители Гренландии, знайте, что мы с вами», — сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

И вот что это означает на практике. В Нууке сегодня утром приземлился «Геркулес» с 13 солдатами Бундесвера на борту. Прибавим к этому двух норвежских офицеров. Пока на этом все. Хотя на словах в бой уже рвутся Британия, Канада, Нидерланды и Швеция. Франция собирается спасать Гренландию силами аж 13 своих военных.

«Очевидно, что намерения администрации Трампа являются серьезными. Мы ни в коем случае не должны недооценивать слова американского президента», — отметил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню.

Примечательно, что все координируется в обход НАТО, напрямую с Копенгагеном. Вот так взяли и отодвинули альянс в пыльный угол, и не факт, что достанут назад. Пока Европа захлебывается в беспомощной риторике, Вашингтон подумывает, а не купить ли ледяной остров. 700 миллиардов долларов — и земля с огромными запасами редкоземов, урана и нефти у Трампа на заднем дворе.

