На создание российского аналога «Виагры» впустую потратили около миллиарда рублей

За десять лет препарат так и не создали.

На создание российской «Виагры» впустую потратили около миллиарда рублей. Как пишут «Известия», Счетная палата, которая проверяла реализацию проекта, пожаловалась в Генпрокуратуру.

Ревизоры выяснили, что за десять лет стоимость разработки выросла в несколько раз, а цель до сих пор не достигнута. При этом появилась информация, что готовый препарат и вовсе могут передать частной компании. 

Ранее 5-tv.ru писал, что на российских маркетплейсах обнаружили опасные капли для глаз. Как выяснили «Известия», в свободной продаже на площадках нашли 43 препарата. Ни один из них не зарегистрирован в нашей стране как лекарство.

В описании продавцы убеждают, что капли помогают от множества болезней, в том числе восстанавливают зрение при близорукости и дальнозоркости.

В основном, это средства, произведенные в Индии и Японии. У половины из них на упаковке нет информации на русском языке и инструкции. 

