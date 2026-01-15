На страже интересов страны: Следственный комитет РФ отмечает 15 лет со дня создания

Эфирная новость 38 0

За это время орган стал одним из важнейших звеньев правоохранительной системы России.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следственный комитет РФ отмечает 15 лет со дня создания

Сегодня 15-летие отмечает Следственный комитет России, который раньше не был самостоятельным ведомством.

Президент РФ Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме отметил, что за эти годы орган стал одним из важнейших звеньев правоохранительной системы нашей страны. По словам президента, сотрудники ведомства твердо стоят на страже интересов государства, защищают права и свободы наших граждан, вносят серьезный вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Отдельные слова благодарности российский лидер направил следователям, которые работают в зоне СВО и расследуют преступления неонацистов в новых регионах. За время существования сотрудники СК раскрыли более полутора миллионов правонарушений и смогли добиться возмещения ущерба на триллион рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой.

В ходе беседы лидеры двух государств обменялись мнениями по актуальной международной проблематике. Особое внимание уделили ситуации вокруг Венесуэлы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:07
Защита арктических рубежей: Британия направила в Гренландию одного военного
16:00
Собянин: открыт прием заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства
15:58
Британский блогер разогнал мусорный бак до рекордной скорости
15:54
Лыжник Александр Большунов одержал первую победу в сезоне
15:50
Более миллиона тонн сахара экспортировала Россия в 2025 году
15:48
«Не смогли»: как Дания провалила переговоры с США по Гренландии

Сейчас читают

У потерявшей ребенка в новокузнецком роддоме женщины была пятая попытка ЭКО
Театр как судьба: каким запомнят Игоря Золотовицкого близкие, ученики и сцена
«Она и глупая, и мудрая»: за что Дарья Сагалова любит роль Светы Букиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026