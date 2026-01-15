Никакого майонеза: в России появился ГОСТ на шаурму

В России появился долгожданный ГОСТ на шаурму. Над ним старались не один год. По задумке, он должен регламентировать технологию приготовления сверхпопулярного у россиян продукта и самое главное — ингредиенты. По новому стандарту в шаверме не должно быть майонеза. А еще документ поставил точку в старом споре: шаверма или шаурма? Мы нашли в Петербурге тех, с кого и начался бум этого стритфуда в стране и спросили их, каково им будет жить по ГОСТу. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков расскажет.

Покупаем самую среднестатистическую шаверму — так ее будем называть, ведь мы в городе на Неве. 300 рублей, с курицей. С виду — вполне ничего. Мясо, овощи, лаваш — что еще нужно?

Но это взгляд рядового потребителя. Покажем покупку настоящему профи. Сириец Башар Шумари готовит шаверму почти 40 лет. Нарушение технологии увидел сразу.

Шаверма в Петербурге — больше, чем просто фастфуд, гастрономическая визитка, часть культурного кода. О любви говорят цифры: в городе под три тысячи заведений, где во главе меню — она. Хоть с морепродуктами и крабом, хоть с баклажаном и тофу. А вот вообще фруктовая.

О том, как на берегах Невы появилась оригинальная мясная шаверма, ходят легенды. Башар Шумари уверяет: первый ларек открыл он, еще в 1992-м.

«Это было на Витебском вокзале в 1992 году. Мы ее называли шаверма, не шаурма, а шаверма. А правильно — шаурма, в арабских странах — шаурма называют ее. Шаверма — русскому уху ближе», — рассказал повар, владелец кафе Башар Шумари.

Исконно шаверма — еда кочевников Сирии и Ливана. Тысячи лет назад они жарили баранину, говядину, порой и верблюжатину, а вместо тарелок использовали лепешку. В привычном нам виде это блюдо появилось в Турции в середине XIX века.

В России готовят шаверму кто во что горазд. Роскачество проверило 30 образцов из Москвы и Петербурга, в 29 — нарушения. Среди них и кишечная палочка, и листерии, и золотистый стафилококк. Федерация рестораторов уже второй год разрабатывает ГОСТ на это блюдо. Вопрос сложный, ведь даже в названии единства нет: шаверма, шаурма, донер. Сейчас стало известно, что все наименования будут равны и допустимы. А вот что нельзя, так это майонез.

«Мы запросили наших турецких коллег. Мы поговорили с коллегами, которые работают в Германии. Они сказали нет, вот и шаверма, и шаурма, и донер-кебаб — это без майонеза», — отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

И даже соусы на майонезной основе ГОСТ не пропустит. Как говорят авторы документа, повара часто используют майонез, чтобы скрыть душок от залежалого, а то и откровенно тухлого мяса.

Единого рецепта не будет, но шаверма, шаурма, донер по ГОСТу должны быть из курицы, говядины, баранины. Со свежими овощами и натуральными соусами. Прорабатываются дополнительные требования к кухне и к вертелу, откуда нарезают мясо.

Шаверму, к примеру, с креветками, запрещать никто не будет. ГОСТ обязателен к исполнению только в том случае, если продавец упоминает его в рекламе или на этикетке. Это дополнительная гарантия для покупателя и уверенность в безопасности блюда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.