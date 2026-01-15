Стартовал четвертый сезон «Народных Игр ГТО Спортлото»

|
Пятый канал
Пятый канал 39 0

Заполнить анкету можно до 15 февраля в мини-приложении проекта в Телеграм.

Фото: Федерация многоборья ГТО

Объявлен прием заявок на участие в четвертом сезоне онлайн-проекта «Народных Игр ГТО Спортлото», сообщили в компании «Столото».

«Народные Игры ГТО Спортлото» — всероссийский онлайн-проект Федерации многоборья ГТО России и генерального партнера — бренда «Спортлото», лотереи которого входят в портфель «Столото». Принять участие в онлайн-соревнованиях может любой желающий в возрасте от 6 лет до 71 года и старше, уровень подготовки не важен. Призовой фонд четвертого сезона составит 5 млн рублей.

«Для „Спортлото“, чья история насчитывает уже более 50 лет, поддержка спорта прочно вошла в ДНК бренда. „Народные Игры ГТО Спортлото“ — это проект, где сочетаются здоровый азарт, стремление к победе и доступность для каждого», — рассказала заместитель генерального директора S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерина Тутон.

Она подчеркнула, что за три сезона к проекту «Народных Игр» присоединились более 60 тыс. участников из 89 регионов России. В прошлом году по инициативе «Спортлото» в «Народных Играх ГТО Спортлото» появились категории для участников с ограниченными возможностями здоровья.

«Команда, развивающая бренд „Спортлото“, гордится тем, что участвует в масштабном спортивном проекте и мотивирует россиян заниматься спортом», — отметила Тутон.

Для участия доступны 10 категорий, среди которых две — «Без границ» и «Специальная олимпиада» — предназначены для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и людей с интеллектуальными нарушениями. С четвертого сезона «Народных Игр ГТО Спортлото» к участию в «Специальной олимпиаде» допускаются не только совершеннолетние, но и дети от 12 лет.

Как и в предыдущих сезонах, в четвертом сезоне будут определены самый спортивный регион России, самый спортивный вуз и самый спортивный ссуз. Результаты онлайн-соревнований будут опубликованы 15 марта.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:07
Защита арктических рубежей: Британия направила в Гренландию одного военного
16:00
Собянин: открыт прием заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства
15:58
Британский блогер разогнал мусорный бак до рекордной скорости
15:54
Лыжник Александр Большунов одержал первую победу в сезоне
15:50
Более миллиона тонн сахара экспортировала Россия в 2025 году
15:48
«Не смогли»: как Дания провалила переговоры с США по Гренландии

Сейчас читают

У потерявшей ребенка в новокузнецком роддоме женщины была пятая попытка ЭКО
Театр как судьба: каким запомнят Игоря Золотовицкого близкие, ученики и сцена
«Она и глупая, и мудрая»: за что Дарья Сагалова любит роль Светы Букиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026