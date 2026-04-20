Кардиолог назвала продукты для укрепления сердца и сосудов

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 135 0

Врач посоветовала добавить в рацион бобовые, листовую зелень, сухофрукты и темный шоколад.

Что есть для укрепления сердца и сосудов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кардиолог Екатерина Паукова: клетчатка улучшает сердечно-сосудистую систему

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы полезно употреблять клетчатку. Об этом изданию Lenta.ru рассказала кардиолог Екатерина Паукова.

Клетчатка помогает снижать уровень холестерина в крови. Больше всего клетчатки содержится в бобовых (горох, чечевица, маш, соя), фруктах (груши, киви, яблоки), овощах (брюссельская и цветная капуста, свекла, баклажаны, тыква, шпинат), а также в листовой зелени — петрушке, рукколе, кинзе.

Для нормальной работы сердца важно получать достаточно калия и магния. Калий, по словам врача, есть в листовой зелени, сухофруктах (изюм, курага), картофеле, авокадо, бананах, соевом и миндальном молоке. Магний содержится в арахисе, кешью, тыквенных семечках, молоке, буром рисе, гречке и киноа.

Также кардиолог рекомендует включать в меню источники полифенолов и антиоксидантов. Эти вещества способствуют укреплению сосудов и предотвращают образование холестериновых бляшек. Их много в черной смородине, чернике, ежевике, черешне, темном шоколаде (не менее 70% какао), оливковом масле холодного отжима и красном луке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
76.05
-0.04 89.63
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

