Тьерри Мариани: 90 миллиардов евро для Украины не заем, а подарок

Кредит Евросоюза для Киева в размере 90 миллиардов евро является ложью и подтасовкой, поскольку за этот «подарок» придется расплачиваться гражданам ЕС и их детям. Такое мнение агентству РИА Новости высказал евродепутат Тьерри Мариани.

«Вы смотрели условия возврата займа? Нужно, чтобы Россия заплатила военные репарации. Значит, это — в лучшем случае фарс, в худшем — презрение к избирателям. Не нужно называть это займом, это дар в 90 миллиардов Украине», — сказал политик.

Мариани подчеркнул, что французский налогоплательщик будет оплачивать 16 миллиардов из этой суммы. Он назвал затею фальсификацией и мошенничеством, а сам кредит — ложью, трусостью и подтасовкой.

Напомним, решение о совместном займе стран ЕС для покрытия потребностей Украины на 2026–2027 годы было принято в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тогда заявил, что расплачиваться за него будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.

