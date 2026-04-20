Дождь и мокрый снег: какая погода будет в Москве в понедельник

Ночью столбики термометров опустятся до нуля, по области возможен минус.
В Москве 20 апреля ожидаются дождь и мокрый снег
В понедельник, двадцатого апреля, жителей столичного региона ждет облачная погода. Местами по области прогнозируются умеренные дождь и мокрый снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве воздух прогреется до пяти–семи градусов тепла. Ночью похолодает до нуля. В Подмосковье температура днем составит от трех до восьми градусов, а в ночные часы может опуститься до минус трех.
Ожидается северный ветер со скоростью шесть–одиннадцать метров в секунду, местами порывы до пятнадцати метров в секунду. Атмосферное давление — семьсот сорок шесть миллиметров ртутного столба.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец накануне предупредил, что на предпоследней неделе апреля москвичам и жителям области не стоит ждать тепла — в атмосфере будет противостояние зимы и весны.
