Путин выступил против внешнего вмешательства во внутренние дела Ирана

Россия выступает против вмешательства извне во внутренние дела Ирана. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Глава государства отметил, что Москва намерена и дальше развивать сотрудничество со странами Ближнего Востока и Северной Африки, опираясь на принципы доверия и партнерства.

«В таком же духе партнерства и доверия Россия настроена и далее укреплять взаимодействие с государствами Ближнего Востока и Северной Африки», — заявил российский лидер.

Особое место в регионе, по словам Путина, занимает Египет — дружественное России государство, с которым выстроены отношения всестороннего стратегического взаимодействия. Страны реализуют крупные совместные проекты, в том числе строительство атомной электростанции «Эль-Дабаа» и формирование российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

Президент напомнил, что в ближайшее время исполнится 100 лет со дня установления дипломатических отношений с Саудовской Аравией. Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя государствами носит комплексный характер и продолжает расширяться, также за счет тесной координации в формате ОПЕК+, что способствует стабильности мирового нефтяного рынка.

Путин добавил, что Россия приветствует решение Эр-Рияда стать страной-гостем Петербургского международного экономического форума и намерение принять у себя международный музыкальный конкурс «Интервидение», возрожденный по российской инициативе.

Кроме того, Путин отметил устойчивое и уважительное развитие связей с Ливаном и Ираком. Россия, по его словам, неизменно поддерживает их суверенитет, территориальную целостность и независимость, выступая против любого внешнего вмешательства.

«Связи с Ливаном и Ираком традиционно развиваются в своем уважительном и позитивном ключе. Наша страна неизменно выступает за поддержку единства, суверенитета и независимости этих государств и против внешнего вмешательства в их внутренние дела», — отметил глава государства.

К тому же Путин обратил внимание на взаимодействие с Пакистаном — полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Он подчеркнул, что российско-пакистанские отношения носят взаимовыгодный и прагматичный характер.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин указал на деградацию ситуации на международной арене.

