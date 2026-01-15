«Мир требует усилий»: Путин указал на деградацию ситуации на международной арене

Путин предупредил о нарастающем кризисе в международных отношениях

Обстановка на мировой арене продолжает ухудшаться, и это требует от государств взвешенных решений и повышенной ответственности. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот, в которой приняли участие послы зарубежных стран.

«Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. А актуальность этого очевидна, особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует», — отметил Путин.

По словам главы государства, особенно очевидна на данный момент необходимость осознанного выбора и совместных усилий, поскольку международные отношения демонстрируют все более выраженные признаки деградации.

Российский лидер подчеркнул, что нынешние глобальные вызовы напрямую связаны с тем, насколько страны готовы к конструктивному диалогу и сотрудничеству.

Также президент отметил, что устойчивость и безопасность современного мира во многом определяются способностью государств взаимодействовать и находить общие решения в условиях нарастающей напряженности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

