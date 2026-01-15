«Мир требует усилий»: Путин указал на деградацию ситуации на международной арене

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 113 0

Безопасность в современном мире зависит от способности государств к взаимодействию.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин предупредил о нарастающем кризисе в международных отношениях

Обстановка на мировой арене продолжает ухудшаться, и это требует от государств взвешенных решений и повышенной ответственности. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот, в которой приняли участие послы зарубежных стран.

«Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. А актуальность этого очевидна, особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует», — отметил Путин.

По словам главы государства, особенно очевидна на данный момент необходимость осознанного выбора и совместных усилий, поскольку международные отношения демонстрируют все более выраженные признаки деградации.

Российский лидер подчеркнул, что нынешние глобальные вызовы напрямую связаны с тем, насколько страны готовы к конструктивному диалогу и сотрудничеству.

Также президент отметил, что устойчивость и безопасность современного мира во многом определяются способностью государств взаимодействовать и находить общие решения в условиях нарастающей напряженности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:33
«Мир не наступает сам, его строят»: Путин про международную безопасность
17:29
Путин выступил против внешнего вмешательства во внутренние дела Ирана
17:26
Путин назвал главную причину украинского кризиса
17:15
Путин заявил о приверженности России многополярному миропорядку
17:01
«Мир требует усилий»: Путин указал на деградацию ситуации на международной арене
17:00
Зачем в хрущевках делали окно в ванной — и почему оно часто выходило в кухню

Сейчас читают

Путин принял в Кремле зарубежных послов на церемонии вручения верительных грамот
У потерявшей ребенка в новокузнецком роддоме женщины была пятая попытка ЭКО
«Все списывали на инфекцию»: бывшие пациентки о новокузнецком роддоме
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026