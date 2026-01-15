Минздрав Коми сообщил о состоянии пострадавших после ЧП с газом в Сыктывкаре

Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии после ЧП с газом в Коми

Четверо пострадавших в результате взрыва в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Коми Ирина Кондратьева.

По информации главы регионального Минздрава, врачи оказывают пациентам полный комплекс необходимой медицинской помощи.

Всего при срабатывании светошумовой гранаты в учебном центре пострадали девять человек. Все раненые были доставлены в медицинские учреждения Сыктывкара — республиканскую клиническую больницу и городскую больницу Эжвинского района.

Еще один человек от госпитализации отказался, медицинскую помощь ему оказали непосредственно на месте происшествия.

Для ликвидации последствий инцидента привлекались десять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Медицинские службы продолжают дежурить у здания центра.

Про инцидент стало известно днем 15 января. По предварительным данным, взрыв светошумовой гранаты произошел в учебном корпусе в 12:25 по московскому времени. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее, писал 5-tv.ru, девять раненых госпитализировали после хлопка в тренировочном корпусе МВД в Коми.

