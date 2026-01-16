В России растет число пострадавших после катания на «ватрушках»

В России растет число пострадавших после катания с горок на ватрушках

По всей стране сотни человек и в основном конечно дети, оказались на больничных койках, после катания на «ватрушках» на не оборудованных горках. Ситуация повторяется из года в год, все говорят об опасности таких катаний, но в травме не становится меньше пациентов со сломанными ногами, руками и позвоночниками. Почему, разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Курочкина.

Какое удовольствие стремительно скатиться с горки на ватрушке! Но только когда это действительно безопасно, а не так как любят петербургские дети. Например, вылететь прямиком в Шуваловский карьер, лед на котором до сих пор сырой и в любой момент может треснуть. Или со склона в соседнем дворе — где тюбинги вылетают прямо под колеса машин. А вот массовые катания на берегах реки Оккервиль — дети высоко подскакивают на откосах и приземляются прямо на лед.

«Другого места поблизости нет, проталины появляются, особенно по краям. Соответственно, уже люди осторожны», — говорит местная жительница Екатерина.

«Я его там ловлю. Мы катаемся так: ледяная дорожка вниз уходит и там более-менее перепады не высокие», — делится секретом еще одна мама Ирина.

Для 11-летней Маши Солдатовой катание на «ватрушке» закончилось переломом костей голени со смещением. Впереди у девочки сложная операция с установкой металлического фиксатора.

«Я решила показать, как умею хорошо кататься, разогналась и плюхнулась просто на „ватрушку“. Она не выдержала, перевернулась — резкая боль, и нога вся онемела сразу же», — делится воспоминаниями Маша Солдатова.

Ближайшие три месяца девочка сможет передвигаться только на костылях, а потом, когда снимут имплант, еще год будет буквально учиться заново ходить. Маша говорит, что никогда в жизни не сядет больше на ватрушку. Как и Ирина Михеева…

«С друзьями решили поехать покататься на горках в Шуваловский парк. Неудачно скатилась — спиной развернуло и об дерево. Ударилась, встать, понимаю, что уже не могу — больно. Перелом костей таза», — говорит пострадавшая.

Несмотря на такие последствия, «ватрушечный аттракцион» любим во всех российских городах, где бывает снег.

В Москве, например, родители даже придумали лайфхак — выстраиваются на берегу незамерзшей реки, чтобы ловить летящих со склона детей. Нижегородцы бесстрашно скатываются по ступенькам 150-метровой Чкаловской лестницы. В конце спуска — незапланированное сальто. А жители Твери решили привязать тюбинг прямо к ковшу экскаватора.

Все эти экстремальные способы катания чреваты не только простыми ушибами, но и тяжелыми переломами. Ущерб здоровью может оказаться непоправимым.

«Управлять этим снарядом невозможно — „ватрушка“ меняет направление так, как она хочет. После катания бывают достаточно тяжелые травмы. Как правило, это повреждения позвоночника, а также повреждения длинных трубчатых костей конечностей», — объясняет Алексей Бердес, старший ординатор отделения травматологии и ортопедии № 4 ДГКБ № 5 им. Н. Ф. Филатова.

Только за новогодние праздники в Елизаветинскую больницу обратились восемь пострадавших от ватрушек. При этом, неуклонно растут и продажи тюнингов на маркетплейсах.

«В начале января, если сравнивать с бесснежным началом декабря, продажи в Санкт-Петербурге различных „ватрушек“ и ледянок для катания с горок выросли почти на 500%, как по общей сумме продаж, так и в натуральном выражении», — приводит статистику Дмитрий Борщевский, представитель Wildberries & Russ.

Сделать катание чуть более безопасным можно, если выбрать специально оборудованную горку — невысокую, прямую, без трамплинов и ям. Например, в Севкабель Порту. Посещение платное — от 350 до 600 рублей, зато здоровьем платить не придется.

В России предлагают начать системную борьбу со стихийными горками для тюбингов. В том числе, ввести штрафы для родителей, которые сознательно разрешают детям кататься в рискованных местах.

