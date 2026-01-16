ИИ поможет очистить от мусора моря Арктики

Эфирная новость 32 0

Технологию разработали российские ученые.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Очистить арктические моря от мусора поможет искусственный интеллект. Именно он займется анализом изображений с камер, установленных на борту кораблей.

Обнаружить пластик или другие мелкие отходы на воде всегда было очень сложно из-за условий съемки. Мешать могли качка судна, морская пена либо мерцания от солнца. Но созданная система теперь способна точно распознать — где мусор, а где обычные блики на воде либо капли на объективе камеры.

Новую технологию разработали российские ученые.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил развитие Арктики с губернатором Мурманской области. В настоящее время в Арктике формируется до 10% валового внутреннего продукта (ВВП) при населении всего 2%.

Северный морской путь играет ключевую роль в обеспечении единства и безопасности России. Это является вопросом геополитической безопасности и ресурсной базы, которая существует в Арктике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
«Гиацинт-С» разгромил пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:13
Деньги потрачены, цели не достигнуты: почему не получилась «русская виагра»
7:12
Умер бывший нападающий ФК «Динамо» и «Зенит» Дмитрий Акимов
6:55
В России резко подскочила популярность ретроигр
6:37
ИИ поможет очистить от мусора моря Арктики
6:19
Частный дом сгорел на Камчатке — пожарных к месту возгорания не пустили сугробы

Сейчас читают

Мошенники используют игру в кости в Telegram для обмана россиян
Креста на тебя нет: Марго Овсянникову раскритиковали за выбор наряда на Святки
Лед и скрытые триллионы: почему Гренландия так богата недрами
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026