ИИ поможет очистить от мусора моря Арктики

Очистить арктические моря от мусора поможет искусственный интеллект. Именно он займется анализом изображений с камер, установленных на борту кораблей.

Обнаружить пластик или другие мелкие отходы на воде всегда было очень сложно из-за условий съемки. Мешать могли качка судна, морская пена либо мерцания от солнца. Но созданная система теперь способна точно распознать — где мусор, а где обычные блики на воде либо капли на объективе камеры.

Новую технологию разработали российские ученые.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил развитие Арктики с губернатором Мурманской области. В настоящее время в Арктике формируется до 10% валового внутреннего продукта (ВВП) при населении всего 2%.

Северный морской путь играет ключевую роль в обеспечении единства и безопасности России. Это является вопросом геополитической безопасности и ресурсной базы, которая существует в Арктике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.