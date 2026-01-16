На автостраде в США заметили движущийся автомобиль со спящим водителем внутри

Страшный сон водителя, причем буквально… В потоке на американской автостраде заметили машину, в которой спали вообще все. И хотя автопилоты в Штатах разрешены, по местному законодательству, водитель должен держать руки на руле и быть готовым взять управление в любой момент.

Но судя по видео, хозяин Tesla очень доверяет своему авто. При этом, беспечно отнесся к ситуации и автор видео: даже не попытался разбудить водителя и просто проехал мимо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компанию Tesla обвинили в обмане после видео со странным падением робота. В том, что он упал, нет ничего необычного. Но как он это сделал! Перед падением у робота заметили один очень странный жест…

