«День рождения среди скуфов»: почему дочь Киркорова так расстроил ее праздник

Малахов о дочке Киркорова: Алла не была рада отмечанию дня рождения среди скуфов

Дочь народного артиста РФ Филиппа Киркорова Алла-Виктория стала героем сотни публикаций и обсуждений после распространения в сети видео с ее дня рождения. В ноябре девочке исполнилось 14 лет. Ее строгое личико и абсолютное равнодушие к подаркам смог наконец объяснить один из гостей праздника — телеведущий Андрей Малахов. По его словам, дело вовсе не в избалованности ребенка, а в компании, которая ей досталась в этот день — немолодые друзья и коллеги папы.

Одна из тем для пересудов в ноябре — реакция Аллы-Виктории на подарки от продюсера Яны Рудковской. Гостья вручила имениннице сумочку от бренда Saint Barth и термос от Dior. Девочка рассматривала термос с недоумением, а пользователи сети смеялись над тем, насколько бесполезной для ребенка является такая дорогая вещь. И подшучивали над Рудковской, которая эту вещь принесла. По словам Малахова, презент вообще не при чем.

«Я присутствовал при вручении этого подарка. Алла, мне кажется, вообще не была рада отмечанию дня рождения среди скуфов и взрослых друзей папы. Она ждала, когда пойдет отмечать к своим сверстникам. Но мне показалось, сумка Saint Barth и термос отлично вписываются в ее образ», — сказал он корреспонденту 5-tv.ru на своем закрытом Рождественском коктейле в галерее ADEL.

Впрочем, многим комментаторам того злополучного видео и без пояснений было понятно, что детский день рождения и застолье взрослых больших артистов несовместимы. А дети, пусть даже 14-летние и сознательные, просто не в силах скрыть своего разочарования от происходящего. Но, как выяснилось, праздник с ровесниками Алла-Виктория все же получила, просто перед ним был еще один — «среди скуфов».

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей, рожденных с помощью суррогатного материнства. Младшего брата Аллы-Виктории зовут Мартин-Кристин. Их крестные родители — Андрей Малахов и предприниматель Наталья Ефремова. Наследники артиста учились в школе в ОАЭ, но в сентябре 2025-го вернулись в Россию. Ранее, писал 5-tv.ru, Киркоров рассказал об отношении его детей к шоу-бизнесу.

