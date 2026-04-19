«С ним нелегко»: Авраам Руссо рассказал о работе с Андреем Губиным
Артист получил разрешение на исполнение песни «Ночь» спустя три месяца переговоров.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru
Певец Авраам Руссо записал кавер-версию знаменитого хита Андрея Губина «Ночь». Эксклюзивно для 5-tv.ru после эфира шоу «Посиделки» на «Дорожном радио» артист признался, что получить разрешение на исполнение песни было непростой задачей.
По словам Руссо, договориться с Андреем Губиным очень сложно.
«У него (Андрея Губина. — Прим. ред.) духовная проблема, поэтому с ним нелегко было (работать. — Прим. ред.). Ты должен сидеть и ждать, когда он ответит и ответит ли», — поделился Авраам.
Несмотря на то, что саму идею обсудили быстро, процесс согласования затянулся. Как оказалось, Андрей Губин не пользуется современными гаджетами и редко выходит из дома, поэтому он только через три месяца услышал демо-версию песни.
«Очень быстро я подготовил демо-версии и отправил. Но у него (у Андрея Губина. — Прим. ред.) дома нет носителя, он живет в 1990-х годах. Он должен был подъехать прямо в офис и там слушать, а он из дома не выходит. Пока он доехал до офиса и послушал — как раз три месяца прошло», — рассказал Руссо.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что певец Андрей Губин испытывает сильные боли, которые влияют на его способность говорить и даже улыбаться. Артист также признался, что хромает на одну ногу.
