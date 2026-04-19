Лерчек и Блиновская в прошлом? — Калашникова о борьбе с инфоцыганами

Многие ради обещаний легких денег готовы залезать в долги, лишь бы не работать по найму.

Анна Калашникова: люди мечтают о волшебной палочке

Люди мечтают о волшебной палочке — раз, и ты миллиардер. Без скучной работы, хлопот и нервов, а просто разбогатеть и все. Таким мнением поделилась с 5-tv.ru актриса и телеведущая Анна Калашникова на концерте группы «Артик и Асти».

По ее словам, сейчас в стране так называемых инфоцыган стало намного меньше. Достаточно вспомнить последние новости про Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и Елену Блиновскую.

Тем не менее, это не отменяет того факта, что люди готовы отдавать последние деньги и даже брать кредиты, чтобы купить модный бизнес-тренинг и послушать «умных коучей» про то, как надо жить и зарабатывать, а не работать по найму, к примеру, в кофейне или в метро.

«Все верят непонятно во что, воздух. Да, может быть, они действительно работают на самооценку, делают крепче людей, более уверенней, и они начинают зарабатывать. Но очень много людей несут последние деньги, берут кредиты и остаются без всего. Я знаю эти истории», — добавила Калашникова.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, преемница Филиппа Киркорова, Марго Овсянникова уверена, что в вопросе здоровья нужно всегда думать своей головой. Так она ответила на вопрос о том, стоит ли покупать сомнительные препараты, прорекламированные блогерами.

