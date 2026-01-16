Умер бывший нападающий ФК «Динамо» и «Зенит» Дмитрий Акимов

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

О причинах смерти 45-летнего спортсмена на данный момент не сообщается.

Фото: Telegram/ФК «Динамо» Санкт-Петербург/fc_dynamo_spb

В возрасте 45 лет умер Дмитрий Акимов, который ранее выступал в качестве нападающего за петербургские футбольные команды «Зенит» и «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба «Динамо» в Telegram-канале.

«Ушел из жизни Дмитрий Акимов. Бывшему нападающему петербургского „Динамо“ было 45 лет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия», — говорится в сообщении.

О причинах смерти спортсмена на данный момент не сообщается.

Свою футбольную карьеру Дмитрий Акимов строил весьма успешно, добиваясь значимых результатов как в России, так и за ее пределами. В 2000 году, выступая за минское «Динамо», он стал обладателем бронзовой награды чемпионата Белоруссии.

Спустя год футболист повторил этот успех в составе петербургского «Зенита», завоевав бронзу уже российского первенства 2001 года. Форвард владел мячом на высоком уровне, что позволило ему занять почетное третье место в историческом списке лучших бомбардиров второго по значимости дивизиона страны. Всего на его счету 127 забитых мячей в этой лиге.

Особая страница в биографии игрока связана с новосибирским клубом «Сибирь», честь которого он защищал начиная с 2004 года. Самым ярким в его карьере стал 2007 год, когда Акимов был признан лучшим нападающим Первого дивизиона. Тогда ему удалось поразить ворота соперников рекордные 34 раза за один сезон.

