Море витаминов и защита от болезней: назван самый полезный продукт в мире

Самым полезным в мире продуктом оказался кресс-салат

Назван самый полезный продукт в мире! По мнению ученых, это кресс-салат. По результатам исследования, он обошел всех — овощи, фрукты и другую зелень.

В одной горсти — не больше пяти калорий. И в то же время — суточная норма витамина К, он нужен для правильного обмена веществ.

Кроме того, зелень богата витаминами А и С, и группы В. А еще в салате много йода и фолиевой кислоты. Ежедневное употребление хорошо влияет на память, улучшает сон. Ускоряет заживление ран, защищает от рака и помогает сохранить острое зрение.

