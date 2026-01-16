Море витаминов и защита от болезней: назван самый полезный продукт в мире

Он обошел все овощи и фрукты.

Фото, видео: 5-tv.ru

Самым полезным в мире продуктом оказался кресс-салат

Назван самый полезный продукт в мире! По мнению ученых, это кресс-салат. По результатам исследования, он обошел всех — овощи, фрукты и другую зелень.

В одной горсти — не больше пяти калорий. И в то же время — суточная норма витамина К, он нужен для правильного обмена веществ.

Кроме того, зелень богата витаминами А и С, и группы В. А еще в салате много йода и фолиевой кислоты. Ежедневное употребление хорошо влияет на память, улучшает сон. Ускоряет заживление ран, защищает от рака и помогает сохранить острое зрение.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России разработан долгожданный ГОСТ на шаурму. Над ним старались не один год. По задумке, он должен регламентировать технологию приготовления сверхпопулярного у россиян продукта и самое главное — ингредиенты. По новому стандарту в шаверме не должно быть майонеза.

Исконно шаверма — еда кочевников Сирии и Ливана. Тысячи лет назад они жарили баранину, говядину, порой и верблюжатину, а вместо тарелок использовали лепешку. В привычном нам виде это блюдо появилось в Турции в середине XIX века.

