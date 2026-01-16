Politico узнала о подготовке морпехов Британии в Норвегии к конфликту с Россией

Морские пехотинцы из Великобритании инициировали экстремальные учения на базе «Лагеря викингов», который находится на севере Норвегии. Об этом написала газета Politico.

Автор статьи отметил, что британских военных тренируют там для боевого столкновения с российской стороной.

«В глубоких снегах арктических гор британские морские пехотинцы готовятся к войне с Россией», — отметили в материале.

В издании подчеркнули, что на базе собираются разместить примерно полторы тысячи военнослужащих весной текущего года. При этом численность контингента могут увеличить до двух тысяч человек к 2027 году.

Комментируя проходящие учения, бригадный генерал Джейми Норман пояснил, что страны НАТО, как он полагает, больше не состоят в условиях мирного времени. Это отмечало издание Газета.ру.

Известно, что в пресс-службе ВМС Финляндии 24 ноября 2025 года передавали о начале крупных международных учений Freezing Winds 25 в Балтийском море, в которых участвовали 11 стран НАТО. Кроме финнов, в учениях задействовали военные контингенты из Бельгии, Дании, Эстонии, Германии, Франции, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США.

