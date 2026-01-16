Мирный житель в Херсонской области погиб в результате атаки беспилотников ВСУ

Евгения Алешина
Вражеские дроны ударили по частному дому и трансформаторной подстанции.

Атака ВСУ На Херсонскую область

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«В Раденске Алешкинского округа в результате сброса боеприпаса с БПЛА на частный дом убит мужчина 1941 года рождения», — говорится в публикации.

Также вражеские дроны ударили в Каховке по трансформаторной подстанции, в результате чего произошел пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано.

По информации Сальдо, в ходе серии атак беспилотников в Новой Каховке, Новой Збурьевке, Великих Копанях, Тарасовке и Новой Маячке были повреждены несколько легковых машин, в том числе автомобиль скорой помощи.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали Великую Кардашинку, Голую Пристань, Днепряны, Забарино, Коханы, Корсунку, Малую Кардашинку, Песчановку, Подстепное, Пролетарку, Рыбальче, Сагам, Старую Збурьевку и Чулаковку.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны и объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года, целью которой является защита жителей ДНР. В качестве ключевых задач обозначены демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер неоднократно заявлял, что Вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых районов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки урегулировать ситуацию дипломатическим путем не дали результата, что и стало причиной решения об оказании военной поддержки ДНР. В то же время США, страны Евросоюза и НАТО представили происходящее как «вторжение» и начали оказывать военную помощь властям киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что девять пострадавших при атаке в Хорлах остаются в больницах.

