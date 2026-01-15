Девять пострадавших при атаке в Хорлах остаются в больницах

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

Среди них — восемь взрослых и один ребенок.

Пострадавшие при атаке в Хорлах

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Теракт ВСУ в Херсонской области

Девять пострадавших при атаке кафе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Хорлы остаются в больницах. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

Среди них — восемь взрослых и один 12-летний ребенок. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях Крыма. Получивший ранения ребенок лечится в Москве.

«В больницах находятся восемь человек. Всего 32 человека обратились за помощью. Многие не обращались, потому что последствия ранения можно было устранить в обычных, бытовых условиях», — сказал губернатор.

Состояние мальчика врачи оценивают с оптимизмом и отмечают положительную динамику. Ребенок идет на поправку. Он поступил в медучреждение в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

Бесчеловечная атака ВСУ на кафе и гостиницу в населенном пункте Хорлы произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Украинские боевики использовали беспилотники с зажигательной смесью, из-за чего многие сгорели заживо. По последним данным, погибли 29 человек, а пострадали — 60.

Раненых доставляли в больницы Крыма для экстренного оказания помощи, у людей фиксировали минно-взрывные, осколочные и иные травмы. По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский лично планировал атаку на резиденцию Путина и село Хорлы. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Теракт ВСУ в Херсонской области
4 янв
Пострадавшего при атаке ВСУ на Хорлы ребенка отправили на лечение в Москву
3 янв
В Херсонской области почтили память жертв теракта в Хорлах
3 янв
В Хорлах задержана группа лиц, пытавшаяся проникнуть в воинские подразделения
3 янв
Сальдо: количество пострадавших в результате теракта ВСУ в Хорлах увеличилось до 60
3 янв
Сальдо: Зеленский лично планировал атаку на резиденцию Путина и село Хорлы
3 янв
Сальдо сообщил о почти полностью сожженных телах погибших после атаки на Хорлы
3 янв
Эксперт заявил о немецких комплектующих в ударивших по Хорлам дронам ВСУ
2 янв
В Минобороны прокомментировали видео с якобы ударом по ТЦ в Харькове
2 янв
Пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах ребенка планируют перевезти в Москву
2 янв
Минобороны РФ: Киев фейками пытается отвлечь внимание от теракта в Хорлах
-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:07
Защита арктических рубежей: Британия направила в Гренландию одного военного
16:00
Собянин: открыт прием заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства
15:58
Британский блогер разогнал мусорный бак до рекордной скорости
15:54
Лыжник Александр Большунов одержал первую победу в сезоне
15:50
Более миллиона тонн сахара экспортировала Россия в 2025 году
15:48
«Не смогли»: как Дания провалила переговоры с США по Гренландии

Сейчас читают

У потерявшей ребенка в новокузнецком роддоме женщины была пятая попытка ЭКО
Театр как судьба: каким запомнят Игоря Золотовицкого близкие, ученики и сцена
«Она и глупая, и мудрая»: за что Дарья Сагалова любит роль Светы Букиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026