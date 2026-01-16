«Это не игра»: Виктория Боня рассказала, почему ссорится с матерью

Виктория Боня рассказала, что ссорится с матерью из-за гор

Телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась, что ее альпинистские экспедиции регулярно приводят к конфликтам с матерью. Родительница воспринимает ее поездки как опасное увлечение, тогда как для нее самой это осознанный и продуманный выбор. Об этом телеведущая рассказала на своем подкасте с первой российской женщиной, поднявшейся на все 14 восьмитысячников мира, Алиной Пековой.

Боня подчеркнула, что она особенно болезненно реагирует на попытки близкого человека объяснить ее занятия «игрой» или капризом. Телеведущая рассказала, что в горах человек заранее принимает все возможные последствия и несет за них полную ответственность.

«Для меня это не игра. Ты идешь и понимаешь, что ты готов оставить свое там тело бренное, если надо. Ну, в плане того, что как бы это не игра, ты понимаешь, ты берешь эту ответственность действительно, И вот как будто такое происходит некое обесценивание, мне немножко становится обидно, и мы с ней ругаемся во время экспедиции», — рассказала она.

По словам Бони, мать тяжело переносит ее экспедиции и часто реагирует слишком эмоционально. Она добавила, что подобные ситуации знакомы и ее подругам: родители, переживая за безопасность детей и вместо поддержки транслируют тревогу и негатив.

Телеведущая отметила, что сама является матерью. Ее дочь Анджелина занимается верховой ездой, и этот вид спорта Боня считает потенциально опасным. Однако, по ее словам, она старается не перекладывать собственные страхи на ребенка и не запрещать ему заниматься тем, что ему важно.

Виктория Боня активно занимается альпинизмом с 2022 года. За это время она покорила ряд сложных вершин, включая Манаслу, Ама-Даблам и Эверест, на который поднялась в мае 2025 года со второй попытки. В ближайших планах телеведущей — подготовка к восхождению на К2, одну из самых опасных гор мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.