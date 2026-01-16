Виктория Боня призналась в абсолютном отсутствии страха

Телеведущая Виктория Боня призналась, что в горах ей приходилось сталкиваться с экстремальными и по-настоящему опасными ситуациями, однако страха она при этом не испытывала. По словам Бони, ее тянуло в высокогорные экспедиции давно. И даже трагические события не изменили этого ощущения — любовь к горам оказалась сильнее инстинкта самосохранения. Об этом телеведущая рассказала на подкасте с первой российской женщиной, поднявшейся на все 14 восьмитысячников мира, Алиной Пековой.

«Если говорить про меня, у меня нет страха. Даже на 0,00001%. У меня не было страха, потому что я понимала: страх — это такой бумажный потолок», — заявила Боня.

Телеведущая подробно описала свою первую экспедицию на Манаслу, которую назвала самой трагической. По ее словам, тогда гору закрыли из-за экстремальных погодных условий: за одну ночь выпало около полутора метров снега. Группа решила спускаться с третьего лагеря, но на маршруте образовалась огромная пробка — десятки альпинистов застряли на склоне из-за занесенных веревок. Боня рассказала, что вместе с шерпой и еще одним участником они пошли провешивать путь и смогли пройти без очереди.

Она вспомнила, что буквально за несколько минут до трагедии пила колу с этим альпинистом и снимала видео, а вскоре после этого мужчина погиб. По словам Бони, тело удалось найти лишь спустя время, и его доставляли вертолетом, чтобы родные смогли похоронить погибшего. Телеведущая подчеркнула, что подобные моменты происходят прямо на глазах — это не абстрактная опасность, а реальность, в которой люди теряют жизнь рядом с тобой.

При этом Боня отметила, что даже видя гибель других, она не ощутила панического страха. По ее словам, страх не парализовал ее, как это случалось с другими участниками восхождений. Она подчеркнула, что не призывает никого стремиться к такому опыту, но считает важным понимать природу страха.

Телеведущая добавила, что страх смерти, по ее мнению, лежит в основе многих жизненных блоков — не только в горах, но и в бизнесе, новых начинаниях или публичных выступлениях. Она рассказала, что много лет работала с этим ощущением через духовные практики и наблюдала, как страх способен буквально сковывать людей и лишать их возможности сделать даже первый шаг.

По словам Бони, горы лишь обнажают то, что уже есть внутри человека: кто-то застывает от ужаса, а кто-то идет дальше, принимая риск как часть жизни.

