«Страх — бумажный потолок»: Боня о том, почему горы для нее сильнее инстинкта

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Телеведущая рассказала о восхождениях, где опасность становилась фоном, а внутреннее состояние — главным испытанием.

Чего боится Виктория Боня

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Виктория Боня призналась в абсолютном отсутствии страха

Телеведущая Виктория Боня призналась, что в горах ей приходилось сталкиваться с экстремальными и по-настоящему опасными ситуациями, однако страха она при этом не испытывала. По словам Бони, ее тянуло в высокогорные экспедиции давно. И даже трагические события не изменили этого ощущения — любовь к горам оказалась сильнее инстинкта самосохранения. Об этом телеведущая рассказала на подкасте с первой российской женщиной, поднявшейся на все 14 восьмитысячников мира, Алиной Пековой.

«Если говорить про меня, у меня нет страха. Даже на 0,00001%. У меня не было страха, потому что я понимала: страх — это такой бумажный потолок», — заявила Боня.

Телеведущая подробно описала свою первую экспедицию на Манаслу, которую назвала самой трагической. По ее словам, тогда гору закрыли из-за экстремальных погодных условий: за одну ночь выпало около полутора метров снега. Группа решила спускаться с третьего лагеря, но на маршруте образовалась огромная пробка — десятки альпинистов застряли на склоне из-за занесенных веревок. Боня рассказала, что вместе с шерпой и еще одним участником они пошли провешивать путь и смогли пройти без очереди.

Она вспомнила, что буквально за несколько минут до трагедии пила колу с этим альпинистом и снимала видео, а вскоре после этого мужчина погиб. По словам Бони, тело удалось найти лишь спустя время, и его доставляли вертолетом, чтобы родные смогли похоронить погибшего. Телеведущая подчеркнула, что подобные моменты происходят прямо на глазах — это не абстрактная опасность, а реальность, в которой люди теряют жизнь рядом с тобой.

При этом Боня отметила, что даже видя гибель других, она не ощутила панического страха. По ее словам, страх не парализовал ее, как это случалось с другими участниками восхождений. Она подчеркнула, что не призывает никого стремиться к такому опыту, но считает важным понимать природу страха.

Телеведущая добавила, что страх смерти, по ее мнению, лежит в основе многих жизненных блоков — не только в горах, но и в бизнесе, новых начинаниях или публичных выступлениях. Она рассказала, что много лет работала с этим ощущением через духовные практики и наблюдала, как страх способен буквально сковывать людей и лишать их возможности сделать даже первый шаг.

По словам Бони, горы лишь обнажают то, что уже есть внутри человека: кто-то застывает от ужаса, а кто-то идет дальше, принимая риск как часть жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:53
Артистка не настоящая: в Петербурге возмутились концерту «фальшивой» певицы Sade
22:37
Против протаранившего машину ДПС в Балашихе водителя возбудили уголовное дело
22:34
Политолог сравнил полицейских в России и США при задержании нарушителей на авто
22:15
«Страх — бумажный потолок»: Боня о том, почему горы для нее сильнее инстинкта
22:00
Фамилицид: друг пропавшего Усольцева настаивает на кровавой версии исчезновения семьи
21:43
Путин провел совещание по развитию беспилотных систем. Главное

Сейчас читают

Эксперт рекомендует казахстанцам читать EADaily через VPN
«Ор и мат»: старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире
Не срезать силу и удачу: лунный гороскоп стрижек на январь 2026
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026