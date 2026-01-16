Мать подала в суд на сыновей из-за фермы «Телепузиков»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Разногласия возникли после смерти главы семьи.

Где снимали Телепузиков

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Daily Mail: мать подала в суд на сыновей из-за фермы «Телепузиков»

В Великобритании началось судебное разбирательство из-за будущего фермерского магазина стоимостью 6,6 миллионов фунтов стерлингов (около 698 миллионов рублей), который ранее был местом съемок шоу «Телепузики». Об этом сообщило издание Daily Mail.

Конфликт разгорелся между вдовой и двумя сыновьями основателя бизнеса Питера Маршалла. Женщина настаивает на прекращении предпринимательской деятельности, продаже участка площадью 200 акров в Гэмпшире и разделе полученной выручки.

В то же время два ее сына, много лет занимающиеся управлением фермой, стремятся сохранить предприятие как семейное достояние и продолжить его работу, несмотря на смерть главы семейства.

История объекта под названием Country Market началась в 1971 году, когда фермер Питер Маршалл открыл небольшое дело. Его супруга поначалу помогала мужу, развозя продукты клиентам на автомобиле. Со временем бизнес значительно расширился: на территории появились ресторан, садовый центр и площадки для торговли.

После кончины Питера в 2017 году в возрасте 81 года в семье возникли серьезные разногласия. Юристы вдовы утверждают, что смерть одного из партнеров автоматически прекращает действие соглашения, и теперь все участники обязаны ликвидировать активы. Кроме того, вдова предпринимателя заявила, что нуждается в средствах от продажи своей доли для обеспечения финансовой стабильности.

Судебные издержки по этому делу уже превысили 200 тысяч фунтов стерлингов (около 21 миллиона рублей). В ходе предварительных слушаний судья встал на сторону женщины, отказав братьям в праве отозвать ранее сделанные признания о возможном роспуске товарищества.

Мужчины работают на ферме уже около 40 лет и считают, что бизнес не должен закрываться. Однако судья подчеркнул, что сторонам лучше договориться мирным путем, так как дальнейшие разбирательства лишь увеличат непомерные расходы на адвокатов.

Площадка известна не только по съемкам «Телепузиков», но и по некоторым проектам BBC.

