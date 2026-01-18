Выжившая вопреки всему: девочка родилась после смерти ее близнеца в утробе

People: девочка родилась после смерти ее близнеца в утробе

В американском штате Калифорния годовалая Нора Уайлд Вуд демонстрирует невероятные успехи в развитии после крайне тяжелого начала жизни. Об этом пишет издание People.

История семьи Вуд началась весной 2024 года, когда 35-летняя Сара и ее супруг Джейсон узнали о необычной беременности: после процедуры ЭКО один эмбрион разделился, что привело к развитию монохориальной двойни.

Однако на 17-й неделе врачи диагностировали редкую и опасную патологию — синдром фето-фетальной гемотрансфузии (TTTS). При этом состоянии один плод становится «донором», а другой «реципиентом», что создает смертельную угрозу для обоих из-за неправильного распределения кровотока.

К моменту, когда Саре удалось попасть на операцию в Лос-Анджелесе, болезнь достигла критической четвертой стадии.

«Айрис, близнец-реципиент, находилась в состоянии сердечной недостаточности, а у Норы совсем не осталось амниотической жидкости», — поделилась Сара Вуд.

Внутриутробное хирургическое вмешательство прошло успешно, но спустя четыре недели сердце Айрис остановилось. Несмотря на трагедию, Саре пришлось бороться за жизнь второго ребенка. На 27-й неделе беременности у женщины началось кровотечение и преждевременные роды.

Нора появилась на свет 20 августа 2024 года с весом всего 650 граммов. К удивлению медиков, новорожденная получила высокие баллы по шкале Апгар, что дало родителям надежду на благополучный исход.

Последующие 100 дней девочка провела в отделении интенсивной терапии новорожденных (NICU). Малышка перенесла несколько эпизодов падения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода, но продолжала бороться.

Символично, что Нору выписали домой именно в День благодарения, когда ее родители готовили праздничный обед для медицинского персонала больницы в качестве благодарности. Спустя год Сара отмечает, что дочка оправдывает свое второе имя — Уайлд (Дикая).

«Она счастлива, у нее копна волос, и она очень активная. Нора постоянно в движении и уже пытается ходить», — рассказала мать.

В память о погибшей Айрис семья разбила в саду цветник с ирисами, который помогает им справляться с горечью утраты и чувствовать связь с потерянным ребенком.

