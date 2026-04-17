Не успели помочь: восьмилетний мальчик провалился под лед и утонул в Хабаровске

Евгения Алешина
Евгения Алешина 41 0

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Мальчик провалился под лед и утонул в Хабаровске

Фото: Telegram/Прокуратура Хабаровского края/proc_phk

Восьмилетний мальчик провалился под лед и утонул в Хабаровске

В Хабаровском крае в Индустриальном районе мальчик восьми лет провалился под лед одного из водоемов и утонул. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Хабаровске восьмилетний мальчик гулял без присмотра взрослых, он вышел на лед водоема и провалился в воду», — следует из сообщения прокуратуры.

Очевидец, находившийся поблизости, попытался оказать помощь мальчику, но не успел — ребенок ушел под лед. На место оперативно выехал исполняющий обязанности прокурора Индустриального района Сергей Кочетков. Прокуратура в данный момент проводит проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

По информации регионального управления Следственного комитета РФ, все произошло на Армейской улице. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что воспитательница задушила ребенка при помощи спального мешка и одеяла. Малыш не смог выбраться из ловушки, в которую его поместила сотрудница детского сада.

