Официант бросил мальчика в печь за кражу сладостей на свадьбе в Индии

Официант бросил мальчика в печь за кражу сладостей на свадьбе. Об этом сообщила телекомпания NDTV.

По данным источника, жуткое событие развернулось в Индии. На торжество к родственникам 11-летний Чаман пришел вместе с бабушкой. Ребенок несколько раз подходил к столу за сладким.

Сотрудник кейтеринга рассердился на мальчика из-за того, что он взял несколько конфет. Мужчина схватил ребенка и поднес к горячей печи.

Мальчик попытался вырваться, но потерял равновесие и упал прямо в огонь.

Гости услышали вопли и вытащили ребенка из топки, но уже с серьезными ожогами. Мальчика доставили в больницу в критическом состоянии. Официант скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.

