Официант бросил мальчика в печь за кражу сладостей на свадьбе в Индии

Анастасия Антоненко
Ребенок пытался вырваться, но потерял равновесие и упал прямо в огонь.

Официант бросил мальчика в печь за кражу сладостей на свадьбе. Об этом сообщила телекомпания NDTV.

По данным источника, жуткое событие развернулось в Индии. На торжество к родственникам 11-летний Чаман пришел вместе с бабушкой. Ребенок несколько раз подходил к столу за сладким.

Сотрудник кейтеринга рассердился на мальчика из-за того, что он взял несколько конфет. Мужчина схватил ребенка и поднес к горячей печи.

Мальчик попытался вырваться, но потерял равновесие и упал прямо в огонь.

Гости услышали вопли и вытащили ребенка из топки, но уже с серьезными ожогами. Мальчика доставили в больницу в критическом состоянии. Официант скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Индии два жениха устроили потасовку на свадьбе из-за одной невесты. Ситуация быстро перешла в открытый конфликт, где каждая сторона доказывала свои права на заключение брака.

Разбирательства закончились совершенно неожиданным образом: девушку забрали из семьи и направили во временный центр социальной защиты, где медики установят ее точный возраст.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
Тысячи жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг
23:05
Дегтярев поздравил сочинскую базу «Юг Спорт» с 20-летием
22:50
«Хочется прикоснуться»: Городничий мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино
22:30
В Германии застрелили почти три тысячи кабанов из-за радиоактивного заражения
22:15
Российские врачи провели две операции на сердце вблизи передовой
22:01
Захарова назвала киевский режим «международной террористической ячейкой»

Сейчас читают

От ласт до чайного сервиза: что забывают пассажиры в поездах дальнего следования
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Иммунитет предает: потеря обоняния является ранним признаком болезни Альцгеймера
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео