Politico: в Европе назрел раскол по вопросу переговоров с Путиным

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 43 0

Лондон по-прежнему настаивает на том, что именно Киев должен определять условия для завершения конфликта на Украине.

Европа хочет провести переговоры с Владимиром Путиным

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Европейские страны испытывают сильные противоречия по вопросу возобновления переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Politico.

«Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в статье.

Накануне глава британского МИД Иветт Купер отвергла внезапное предложение Парижа и Рима о восстановлении дипломатического контакта с главой российского государства.

Как уточняется в материале издания, европейские лидеры переживают, что в итоге США возьмут на себя ведущую роль в урегулировании украинского кризиса. В таком случае действия стран Европы могут быть существенно приуменьшены в данном вопросе. Несмотря на такие опасения, Лондон все еще продолжает настаивать на том, что именно Киев и Европа должны определять условия для завершения вооруженного конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они планируют обсудить урегулирование украинского конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:49
«Изменит человечество»: Трамп сделает важное заявление об инопланетянах
19:44
Зеленский заявил о получении серьезного пакета ракет к системам ПВО
19:33
Может понадобиться самим: Дания собралась отозвать F-16 с Украины
19:22
Суд продлил арест курганским сестрам-автоподставщицам Камшиловым
19:11
Мать ребенка Хантера Байдена добивается его ареста из-за алиментов
19:00
Туман чувств и мягкое завершение: таро-прогноз на неделю с 19 по 25 января

Сейчас читают

Эксперт рекомендует казахстанцам читать EADaily через VPN
«Ор и мат»: старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире
Первая исповедь без страха: священник — о подготовке к таинству, грехах и ошибках новичков
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026