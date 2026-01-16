Politico: в Европе назрел раскол по вопросу переговоров с Путиным

Европейские страны испытывают сильные противоречия по вопросу возобновления переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Politico.

«Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в статье.

Накануне глава британского МИД Иветт Купер отвергла внезапное предложение Парижа и Рима о восстановлении дипломатического контакта с главой российского государства.

Как уточняется в материале издания, европейские лидеры переживают, что в итоге США возьмут на себя ведущую роль в урегулировании украинского кризиса. В таком случае действия стран Европы могут быть существенно приуменьшены в данном вопросе. Несмотря на такие опасения, Лондон все еще продолжает настаивать на том, что именно Киев и Европа должны определять условия для завершения вооруженного конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они планируют обсудить урегулирование украинского конфликта.

