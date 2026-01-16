Артистка не настоящая: в Петербурге возмутились концерту «фальшивой» певицы Sade

В Петербурге скандалом закончился концерт, на котором должны были прозвучать песни британской исполнительницы Sade. Зал освистал солистку, люди стали массово уходить уже после второго номера. Сейчас они требуют вернуть деньги за билеты. Как выяснилось, многие пришли послушать зарубежную вокалистку. Но оказалось, что на афише было только ее имя. В неоднозначной ситуации разбирался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Можно подумать, что все эти зрители ждут начала концерта. Вот-вот сдадут куртки в гардероб, выпьют шампанского в буфете и на сцену выйдет она — несравненная Шаде Аду.

На афишах, которыми был увешан весь город, жирно было написано Sade. На фото — похожая женщина. На латинице ниже — «NO ORDINARY SHOW». Еще ниже и еще мельче словосочетание «трибьют с оркестром», как оказалось, для многих загадочное.

«Я потратила 2400 на покупку билетов. Я очень хотела увидеть эту артистку. Никто не обратил внимание, что это трибьют», — отметила зрительница Кристина Петрова.

Играл оркестр, на сцене была непохожая ни по голосу ни по возрасту на Sade певица. После нескольких песен зрители стали идти в сторону выхода. В адрес уходящих раздались аплодисменты.

«К ее исполнению был ряд вопросов, ее вокальные данные можно не оспаривать, понятно, что человек учился. Тут вопрос был к ожиданию именно», — рассказала зрительница Татьяна Иванникова.

Афиши шоу Sade уже нет, еще вчера во время концерта ее сменили на анонс выступления Сергея Трофимова. В кассах концертного зала сказали, что деньги за билеты действительно возвращают, надо написать заявление в тот сервис или те кассы, где его покупали. Правда здесь, в кассах БКЗ, советуют поторопиться.

«Мне сейчас женщина приходила, она говорит, я вообще не понимаю этих слов, почему не спросили. Мы всем говорим, понимаете, что это не Sade», — рассказала кассир концертного зала.

«Smooth Operator», «Cherish the day» — хиты Sade исполняла певица Карина Милицина. Она прокомментировала — зрителям понравилось, звали на бис. А кому не понравилось — учите английский.

«Мы не видели ни разу такого неадекватного поведения некоторых особ, мешающих остальным зрителям, невежам, невеждам и врагам собственному времени, не умеющим читать элементарные заголовки, описание афиш, которые ожидали концерт настоящей Sade. Не имею комментариев на этот счет, не желаю тратить свое драгоценное время на глупые вещи», — заявила певица Карина Милицина.

Продюсеры говорят, сейчас, когда приезд западных звезд в Россию редкость, надо быть особенно внимательными. Вот в Петербурге на днях выступят Билли Айлиш, Twenty One Pilots, Enigma.

«Nакая афиша, она вводит людей в заблуждение, честно говоря, этим пользуются. И Sade, и Metallica, и Depeche Mode написано. Во-первых, если это трибьют, он должен быть официальным. Официальный она вряд ли даст. Слово „трибьют“ никто не понимает», — сказал продюсер Евгений Финкельштейн.

Его даже нет в юридической практике. Обычно покупают права у самих исполнителей. Плюс в международной практике есть обязательное требование выбирать измененные названия для группы и указывать, что речь идет о двойниках.

Зрители приготовили коллективную жалобу и планируют бороться за свои права. Организаторы же снова и снова объясняли в ответ, что значит трибьют. Видимо и для того, чтобы в Москве поняли. Так, в Кремлевском дворце уже в апреле тоже выступит Sade. Тоже трибьют.

