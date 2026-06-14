Трамп пообещал «дискомбобулировать» врагов США

Трамп пообещал применить новое оружие против врагов США

Президент США Дональд Трамп пообещал использовать против врагов страны новое оружие — «дискомбобулятор». Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

«Вас дискомбобулируют», — сообщил Трамп.

На изображении, сгенерированном при помощи искусственного интеллекта, американский лидер находится на авианосце, смотрит в бинокль на корабли под флагом США и истребители, летящие под солнцем на фоне облаков.

При этом в публикации Дональд Трамп не уточнил, кому именно адресована его угроза.

В интервью газете New York Post глава Белого дома ранее заявлял, что во время операции в Венесуэле американские военные использовали это секретное оружие. Тогда президент отказался раскрывать детали, но назвал его «дискомбобулятором», отметив, что сам придумал это название и очень им гордится.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.