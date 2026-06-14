Трамп пообещал «дискомбобулировать» врагов США
В публикации не уточнялось, кому именно адресована угроза.
Фото: Reuters/Evan Vucci
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Трамп пообещал применить новое оружие против врагов США
Президент США Дональд Трамп пообещал использовать против врагов страны новое оружие — «дискомбобулятор». Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.
«Вас дискомбобулируют», — сообщил Трамп.
На изображении, сгенерированном при помощи искусственного интеллекта, американский лидер находится на авианосце, смотрит в бинокль на корабли под флагом США и истребители, летящие под солнцем на фоне облаков.
При этом в публикации Дональд Трамп не уточнил, кому именно адресована его угроза.
В интервью газете New York Post глава Белого дома ранее заявлял, что во время операции в Венесуэле американские военные использовали это секретное оружие. Тогда президент отказался раскрывать детали, но назвал его «дискомбобулятором», отметив, что сам придумал это название и очень им гордится.
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