Трамп пообещал «дискомбобулировать» врагов США

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 316 0

В публикации не уточнялось, кому именно адресована угроза.

Трамп пообещал «дискомбобулировать» врагов США

Фото: Reuters/Evan Vucci

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп пообещал применить новое оружие против врагов США

Президент США Дональд Трамп пообещал использовать против врагов страны новое оружие — «дискомбобулятор». Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

«Вас дискомбобулируют», — сообщил Трамп.

На изображении, сгенерированном при помощи искусственного интеллекта, американский лидер находится на авианосце, смотрит в бинокль на корабли под флагом США и истребители, летящие под солнцем на фоне облаков.

При этом в публикации Дональд Трамп не уточнил, кому именно адресована его угроза.

В интервью газете New York Post глава Белого дома ранее заявлял, что во время операции в Венесуэле американские военные использовали это секретное оружие. Тогда президент отказался раскрывать детали, но назвал его «дискомбобулятором», отметив, что сам придумал это название и очень им гордится.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Новая опасность: развитие ИИ наносит вред экологии — и всему человечеству
5:53
Трамп пообещал «дискомбобулировать» врагов США
5:40
Иран играет на американской земле: как стартовал ЧМ по футболу
5:31
Американский военный самолет упал на северо-западе США
5:21
Брюссель и Вашингтон уже поздравили: в Армении подводят итоги парламентских выборов
4:59
Макрон пригласил Трампа на ужин в Версале после саммита G7

Сейчас читают

«Не было сотрудников вообще»: очевидица о спасении ребенка в бассейне в Воронеже
Не привязали: молодая женщина погибла во время прыжка с канатом в Бразилии
Есть риски: почему диабетикам важно проверять уровень витамина B12
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео