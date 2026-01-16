«Изменит человечество»: Трамп сделает важное заявление об инопланетянах

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 79 0

Выступление американского лидера должно состояться в рамках чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2026 года.

Трамп сделает важное заявление об инопланетянах

Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп сделает важное для человечества заявление об инопланетянах

Президент США Дональд Трамп готовится выступить с важным заявлением относительно внеземных цивилизаций. Об этом пишет британская газета Daily Star со ссылкой на режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли.

В материале издания говорится о том, что глава Белого дома официально объявит об уже состоявшемся первом контакте с инопланетянами. По слвоам режиссера, Трамп уже написал речь, которая «навсегда изменит человечество».

Выступление американского лидера должно состояться в рамках Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике летом 2026 года. По информации газеты, Трамп должен выступить ровно через 79 лет после того, как армия США опубликовала официальное заявление об обнаружении «летающего диска» после предполагаемого крушения НЛО в штате Нью-Мексико. Однако тогда военные опровергли информацию о НЛО, заявив, что разбившийся объект был метеозондом.

В понедельник, 12 января, американский предприниматель Илон Маск назвал одной из долгосрочных целей своей компании SpaceX встречу человечества с представителями инопланетных рас. Следующим этапом развития его компании станет создание достаточно крупных и мощных космических кораблей, которые будут способны доставлять людей на Луну, Марс и другие планеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ученый спрогнозировал скорый контакт с инопланетянами. Один из главных вопросов человечества может получить ответ в течение 50 лет — и космическая наука к этому почти готова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:19
Юрист сравнил действия полиции при задержании Porsche с практикой правоохранителей в США
21:07
Путин посетил метродепо «Аминьевское» в Москве
21:00
В паспорте — одно, на афише — другое: как российские актрисы меняли фамилии
20:50
Предпринимателя Самвела Карапетяна могут вновь отправить в СИЗО
20:46
Умер режиссер и кинооператор Анатолий Заболоцкий
20:28
Экипаж экспедиции МКС-73 торжественно встретили в Звездном городке

Сейчас читают

Эксперт рекомендует казахстанцам читать EADaily через VPN
«Мое преимущество»: Глафира Тарханова впервые показала пятерых детей вместе
«Ор и мат»: старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026